Inter-Venezia 2-1, tornano i tre punti! Dzeko all’ultimo respiro

Termina Inter-Venezia, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo a San Siro, con una vittoria arrivata all’ultimo respiro grazie a un’incornata di Edin Dzeko. Tornano i tre punti dopo il pareggio contro l’Atalanta.

RISULTATO FERMO – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-1 (vedi articolo), riprende Inter-Venezia con subito un cambio di formazione per Simone Inzaghi: spazio a Federico Dimarco al posto dell’ammonito Alessandro Bastoni. Non brillantissimi i nerazzurri, con la prima grande occasione che arriva al 58′: errore di Lezzerini che si lascia sfuggire il pallone, Edin Dzeko ci si avventa ma spara incredibilmente alto sopra la traversa da poca distanza dalla riga di porta. Un altro buon tentativo arriva al 69′, con Federico Dimarco che batte una punizione da posizione favorevole, è bravo però Lezzerini a distendersi e a deviare la conclusione del difensore nerazzurro.

Inter-Venezia, tre punti all’ultimo respiro!

VITTORIA IN EXTREMIS – Cambia Simone Inzaghi al 73′, con gli ingressi di Sanchez, Vidal e Dumfries per cercare di dare una scossa alla prestazione. Scossa che però non arriva, perché l’Inter sembra veramente sottotono questa sera, faticando a trovare occasioni particolarmente pericolose, anche a causa di tanti errori. La scintilla, però scocca nel finale: a due minuti dal 90′ Dumfries scappa via sulla destra, palla in mezzo per Edin Dzeko che stacca più in alto di tutti e con una potente incornata mette in rete il gol che vale il 2-1. Al 92′ arriva addirittura anche la grande occasione per il 3-1, con Vidal che tutto solo riesce a saltare Lezzerini, ma la sua conclusione è troppo debole e viene sparata in angolo dalla difesa. Termina così Inter-Venezia, con i nerazzurri che vanno alla sosta forti di una sofferta vittoria a San Siro.

INTER 2 – 1 VENEZIA

MARCATORI: Henry (V) al 20′, Barella (I) al 40′, Dzeko (I) all’89’

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

VENEZIA (5-3-2): 12 Lezzerini; 44 Ampadu, 31 Caldara, 13 Modolo (C), 32 Ceccaroni, 19 Ullmann; 8 Tessmann, 5 Vacca, 21 Cuisance; 14 Henry, 77 Okereke.

A disposizione: 1 Maenpaa, 91 Neri; 3 Molinaro, 11 Sigurdsson, 16 Fiordilino, 20 Nani, 23 Kiyine, 40 Makadji, 42 Peretz, 56 Mozzo, 57 Issa, 58 Pecile.

Allenatore: Paolo Zanetti