VIDEO – Inter-Venezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Venezia, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



90′ DI GIOIA – Inter-Venezia 2-1 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’Inter deve aspettare l’ultimo minuto per potersi prendere i tre punti. Al Meazza arriva un Venezia rimaneggiato per i tanti positivi, senza l’allenatore Paolo Zanetti sostituito dal vice Alberto Bertolini, ma per niente rassegnato. E passa al 19′: cross di Ethan Ampadu da destra, Milan Skriniar si perde Thomas Henry e il colpo di testa del centravanti supera Samir Handanovic non reattivissimo. Ci prova Lautaro Martinez in rovesciata, ma la sua battuta è alta. Al 40′ cross di Matteo Darmian sul secondo palo, Ivan Perisic al volo di sinistro impegna Luca Lezzerini e sulla ribattuta pareggia Nicolò Barella. Protesta il Venezia per un precedente contrasto fra Edin Dzeko e Marco Modolo, ma è tutto regolare e il VAR non può intervenire (vedi moviola). Al 58′ punizione al centro, di testa Stefan de Vrij costringe Lezzerini alla papera e Dzeko si mangia il 2-1 calciando alto (per poi essere travolto dal portiere). Sembra una serata storta per il bosniaco, ancora a secco nel 2022, ma questo fino al 90′. Poi Denzel Dumfries da destra mette in mezzo, Dzeko sovrasta Mattia Caldara e di testa firma il pesantissimo vantaggio. Inter a +5 sul Milan con lo stesso numero di partite, il Venezia si tiene la prestazione in emergenza.

Video con gli highlights di Inter-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.