VIDEO – Genoa-Udinese 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Genoa-Udinese, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ESORDIO SENZA GOL – Genoa-Udinese 0-0 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’esordio di Alexander Blessin alla guida del Genoa vede un pareggio senza gol che fa muovere la classifica ma non risolve i problemi. Spettacolare doppia parata di Marco Silvestri, prima su una botta di Caleb Ekuban e poi sulla respinta di Kelvin Yeboah. Quest’ultimo ha la palla dell’1-0, ma controlla male da solo in area e favorisce l’uscita bassa del portiere dell’Udinese. Nella ripresa sempre più rossoblù dei friulani, al 55′ Manolo Portanova si divora il vantaggio calciando male col destro a centro area. Al 79′ Andrea Cambiaso si prende due cartellini in pochi secondi, prima per un fallo e poi presumibilmente per proteste. Pur rimanendo in dieci il Genoa continua a giocare meglio dell’Udinese, con Tolgay Arslan che sfiora l’autogol su un cross dalla destra. Ma il gol non arriva e per i liguri la zona salvezza ora è a cinque punti (con una partita in più rispetto al Venezia).

Video con gli highlights di Genoa-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.