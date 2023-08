Augello: «Gol Dumfries? Non penso a errori individuali»

Augello parla a sua volta in conferenza stampa, così come ha fatto anche Ranieri. Il laterale si esprime sul match della seconda giornata di Serie A, Cagliari-Inter, finito 0-2.

CONFERENZA AUGELLO – Questa la conferenza stampa di Tommaso Augello nel post partita di Cagliari-Inter.

Cos’è scattato nella vostra testa? A un certo punto sembravate fuori dalla partita.

Sicuramente non è stato facile, perché loro hanno spinto forte. Il fatto di soffrire sulle fasce secondo me è stata la situazione meno pericolosa. Loro sono stati molto pericolosi quando recuperavano palla, ne abbiamo persi tanti nella nostra metà campo e da uno è arrivato il primo gol. Questo potevamo evitarlo. Nel secondo tempo meglio, il mister ci ha messo più solidi e loro sono stati meno pericolosi. Abbiamo avuto un’occasione nel finale con Azzi e il mezzo rigore su Luvumbo. Bravi loro, pensiamo alla prossima.

Come vede l’esordio in Serie A in casa col Cagliari?

Devo dire che già col Palermo mi è piaciuto molto scendere in campo qua. Mi sono trovato a mio agio anche oggi, pubblico bellissimo e stadio pieno. Mi sembra di essere qua da tanto tempo.

Cos’è successo sul primo gol?

C’è stato uno scarico nostro forse non molto preciso, un inserimento di Dumfries che ha fatto un tiro passato sotto le gambe non mi ricordo di chi. Potevamo essere più attenti, sicuramente, però non ho visto grossi errori individuali.

Augello, questa partita fa capire cos’è la Serie A: cosa dite voi giocatori esperti a quelli più giovani?

È ovvio che l’anno scorso il Cagliari era abituato a vincere spesso, in un altro campionato. Adesso secondo me bisogna capire e imparare, anche da oggi, che bisogna rischiare meno nella nostra metà campo. Piuttosto meglio un pallone lungo che uno perso, perché poi squadre del genere ti fanno male. Oggi si è visto.