Asllani: «Inter, vittoria importante. Milan? Prima testa al Verona!»

Kristjan Asllani, titolare in Inter-Parma di Coppa Italia, intervistato da Sportmediaset ha parlato della vittoria di ieri, ma è concentrato in vista della sfida di sabato prossimo contro il Verona in campionato.

QUALIFICAZIONE – Asllani sfrutta al meglio l’occasione di una maglia da titolare davanti la difesa, considerando le assenze di Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, e dopo la vittoria in Coppa Italia ha parlato così: «Era importante questa vittoria, sapevamo che la prima partita è sempre quella più difficile. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo però siamo riusciti a ribaltarla. Ce la siamo meritata. Ora pensiamo al Verona dato che in campionato abbiamo perso diversi punti. Dobbiamo prenderci tre punti e cercare di prenderci questo campionato».

PRIMO TROFEO IN PALIO – Asllani parla in breve anche della sfida di Supercoppa italiana contro il Milan: «Non sono abituato a questi tipi di partite, però adesso c’è il Verona e pensiamo a questa partita».