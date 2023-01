Barella e Calhanoglu, i tempi di recupero. Inzaghi valuta per Milan-Inter – CdS

L’esito degli esami strumentali di Barella e Calhanoglu fanno ben sperare l’Inter. Il Corriere dello Sport spiega quali sono i tempi di recupero dei due giocatori. Inzaghi riflette sui giocatori a disposizione a centrocampo per la sfida di SuperCoppa italiana contro il Milan.

RECUPERO – L’Inter tira un sospiro di sollievo dopo aver conosciuto l’esito degli esami strumentali di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Entrambi i nerazzurri non riportano alcuna lesione, ma solo dei semplici risentimenti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i due centrocampisti saranno sottoposti a terapie e a lavoro differenziato fino a venerdì. Poi si valuterà la situazione, anche nell’ottica della partita contro il Verona. Si pensa, infatti, che uno dei due giocatori possa già rientrare in campo sabato sera, per la sfida di Serie A. È certo, però, che Simone Inzaghi ci andrà cauto. L’allenatore dell’Inter non vorrà forzare troppo il ritorno di Barella e Calhanoglu perché all’orizzonte c’è la sfida di Supercoppa Italia contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno