Lukaku, in attesa di risposte l’Inter spera di riaverlo per la Supercoppa – CdS

L’infortunio di Lukaku sembra non essere preoccupante. L’Inter aspetta i prossimi giorni per valutare il suo rientro. La speranza è di riaverlo in tempo per la finale di Supercoppa Italia della prossima settimana. Il Corriere dello Sport spiega la situazione dell’attaccante belga.

RECUPERO – La stagione di Romelu Lukaku continua tra infortuni, rientri e ricadute (guarda il videoeditoriale). Lunedì scorso il nuovo allarme sulle condizioni fisiche del belga. Fortunatamente, questa volta sembra trattarsi solo di una leggera infiammazione al tendine del ginocchio. L’Inter può tranquillizzarsi, ma solo apparentemente, visti i continui problemi di Lukaku. Come spiega il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni per lui è previsto un programma d’allenamento differenziato. Venerdì, poi, il punto della situazione per cercare di capire quando potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, ovviamente, spera di poter contare su di lui già nella partita di Serie A contro il Verona. Giocare anche solo parte della gara permettere a Lukaku di arrivare con una condizione migliore alla finale di Supercoppa contro il Milan. Quest’ultima, infatti, è l’obiettivo principale dell’Inter in questo momento della stagione e l’apporto dell’attaccante sarebbe utile per vincere. Rimangono ancora, però, molti dubbi sulla titolarità del belga per la sfida di Riyad.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno