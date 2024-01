Asllani: «Bravi a portare i tre punti a casa! Gruppo fantastico»

L’Inter vince con la Fiorentina per 0-1 e riagguanta la testa della classifica, pur con una partita in meno. Tutta la soddisfazione di Asllani, autore dell’assist per il gol decisivo di Lautaro Martinez, nel post-partita di Sky Sport

SFIDA – Queste le parole di Asllani: «Noi dovevamo pensare alla partita, molto importante in uno stadio difficile. Siamo stati bravi a portare i tre punti a casa, dobbiamo pensare di partita in partita e guadagnare i nostri punti. Oggi abbiamo sofferto molto, loro alla fine hanno messo molti difensori alti ed eravamo in difficoltà, siamo stati bravi a soffrire di squadra tutti insieme e alla fine il risultato ci ha premiato. Esame di maturità? Per me non lo era, sono qui da due anni e devo prendermi le mie responsabilità. Sono contento il gruppo fantastico, società incredibile ed un Mister bravo che mi aiutano tutti i giorni, mi fanno crescere e non mi hanno fatto sentire la partita. Lautaro Martinez? Conta tantissimo, è un vero capitano. Dal primo giorno è stato uno di quelli ad aiutarmi, mi ha tenuto tranquillo anche durante il mercato. Ci fa alzare l’asticella, lo ringrazio per quello che fa per la squadra e per me. È un grande leader».