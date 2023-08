Arnautovic le prime parole: «All’Inter si viene per vincere!»

Arnautovic ha parlato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Inter. Le sue prime parole danno l’idea di quelle che sono le sue intenzioni.

PRIME PAROLE − Marko Arnautovic ha parlato così come nuovo giocatore dell’Inter: «Sono contentissimo, felicissimo! Per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. 13 anni fa ho iniziato ed ero più tifoso che giocatore. Però adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere un trofeo. Sono cresciuto tanto. Ero una testa calda, non pensavo tanto. Ma adesso è tutto diverso, sono cresciuto. Anche caratterialmente. Le mie caratteristiche migliori? La tecnica è una cosa mia. Fisicamente sono forte. Sono venuti qui per fare gol. All’Inter si viene per vincere, voglio portare un trofeo! Ho chiesto di andare subito ad Appiano per allenarmi con i miei nuovi compagni».