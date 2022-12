Acerbi: «Mi piacerebbe finire alla Reggina. Oggi ottima impressione»

Acerbi era un ex di Reggina-Inter, avendo giocato in amaranto nella stagione 2010-2011 in Serie B. Al termine della partita (vedi highlights) ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sulla sua precedente squadra.

IL SALUTO – Francesco Acerbi oggi era in campo con la maglia dell’Inter al Granillo. Il difensore ha però un ottimo ricordo del suo passato in amaranto e non fa mistero di essersi trovato bene in Calabria: «Sono il primo tifoso della Reggina, mi ha fatto una ottima impressione, pressa, ha qualità. Mi piacerebbe finire la carriera a Reggio Calabria. Ho passato un anno meraviglioso, peccato solo per non essere andato in Serie A».

Fonte: tuttoreggina.com