Skriniar, termine ultimo sul rinnovo spostato. Offerta Inter fatta – Sky

Skriniar non ha per il momento rinnovato con l’Inter e col passare dei giorni aumentano i dubbi che ciò possa avvenire. Da Sky Sport 24 si fa notare come il termine ultimo per una risposta sia cambiato.

LA MODIFICA – Il giornalista Marco Demicheli dà qualche aggiornamento su Milan Skriniar, in campo oggi contro la Reggina (vedi highlights): «L’Inter ha fatto la sua offerta, da circa sei milioni di euro netti a stagione. Adesso la palla passa a Skriniar: l’Inter voleva chiudere la questione prima dell’inizio dei Mondiali, adesso il termine è stato spostato. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta ne hanno parlato più volte in questi giorni, l’offerta l’hanno fatta e se Skriniar vuole rimanere deve dirlo. Chiaramente l’Inter non ha la stessa offerta del PSG, deve essere una scelta di cuore. Sembra quasi che se va via non rispetta l’Inter, ma deve fare una scelta di progetto: andrebbe in un club dove può puntare alla Champions League ma non avere un ruolo di primo piano, o al PSG o in Premier League».