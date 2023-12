Acerbi: «Genoa-Inter pareggio giusto, al nostro 2023 do un 8!»

Francesco Acerbi ha commentato il pareggio tra Genoa e Inter per 1-1. Lo stesso difensore ha poi dato un voto al 2023 nerazzurro.

PUNTO GUADAGNATO − Francesco Acerbi a Sky Sport commenta il pareggio tra Genoa e Inter: «Per com’è andata la partita punto guadagnato, non possiamo sempre vincere. Pareggio giusto, rammarico prendere però gol dopo l’1-0. Ma lo vedo come un buon punto. Voto al 2023? Ti do un 8 per i due mesi passati alla fine, le due coppe, per come abbiamo iniziato il campionato. Siamo usciti dalla Coppa Italia, ma vediamo cosa succederà a giugno. Ottimo 2023. Più gioco meglio sto, nessun problema. Gol subito? Avevo Bani, poi dopo non ho seguito, ho cercato di andare sull’altro uomo, ma è stato bravo Dragusin. Non è stata colpa di Carlos Augusto, se c’è una responsabilità la prendo io, non è un problema. Inter e Juventus stesse avversarie a toglierci punti? A Genova è difficile andare a giocare, Sassuolo bene ma abbiamo perso. Forse è un caso, domanda difficile. Andiamo avanti».