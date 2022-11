Acerbi al 45′: «Partita difficile. Per vincerla dobbiamo fare qualcosa in più»

Acerbi è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Juventus-Inter, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Acerbi dopo il primo tempo di Juventus-Inter, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. «È una partita difficile su questo campo. Noi per vincerla dobbiamo fare qualcosina in più. È una partita molto equilibrata, lo sapevamo. La Juve comunque gioca in casa, è una squadra forte. Quindi sarà difficile fino all’ultimo. È una partita combattuta, speriamo di portarla a casa».