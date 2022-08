Inter-Villarreal ultimo test prima del Lecce: Inzaghi collauda il muro − TS

Inter-Villarreal sarà l’ultimo test dei nerazzurri prima di scendere ufficialmente in campo sabato 13 agosto contro il Lecce. Inzaghi vuole testare la tenuta difensiva dei suoi

TENUTA DIFENSIVA − Inter-Villarreal ultimo test prima di affrontare il Lecce in campionato. Nerazzurri (stasera a Pescara) sono attesi alle prove generali. L’avversario non è semplice poiché arriva una squadra di Unai Emery, semifinalista nell’ultima edizione della Champions League. I fari saranno puntati sulla tenuta difensiva dell’Inter che nelle quattro ‘vere’ amichevoli contro Lugano, Lens, Monaco e Lione ha subito sei reti non mantenendo mai la porta inviolata. Per la prima volta in questo precampionato, Inzaghi punterà nuovamente sul trio titolare Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Serve ritrovare quell’equilibrio difensivo che ha reso l’Inter la miglior difesa d’Italia negli ultimi tre anni (103 gol subiti contro i 118 di Milan e Juventus).

Fonte: Tuttosport − Federico Masini