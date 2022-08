Agoumé dice no alla Cremonese: per l’Inter stesso scenario di un anno fa – CdS

Agoumé è in uscita dall’Inter insieme ad altri esuberi ma non è ancora nota la sua prossima destinazione. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la prossima tappa sicuramente non sarà Cremona

NUOVA PARTENZA – In questa stagione il futuro di Lucien Agoumé quasi sicuramente non sarà in Italia. Rifiutata la destinazione Cremonese, per Agoumé adesso è probabile il ritorno in Francia. Più Ligue 1 che Serie A per il classe 2002 francese, quindi. Dopo il rientro dalla stagione in prestito al Brest, all’Inter sono già arrivate due nuove richieste proprio dalla Francia. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che non specifica il nome delle due squadre francesi interessate ad Agoumé. Il centrocampista scuola Sochaux non farà parte della spedizione odierna dell’Inter a Pescara contro il Villarreal, essendo ormai in uscita. Si attende solo di conoscere la prossima destinazione dopo la tappa estiva obbligata ad Appiano Gentile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti