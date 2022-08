Acerbi proposto, la risposta dell’Inter! In cinque con le valigie in mano − TS

Acerbi è stato proposto all’Inter direttamente dal suo agente Federico Pastorello. Intanto in casa nerazzurra ci si prepara a cinque uscite tra esuberi e giovani

ULTIMI 25 GIORNI − Francesco Acerbi è stato proposto da Pastorello all’Inter. Ieri, l’ex procuratore di Romelu Lukaku ha incontrato in sede i dirigenti nerazzurri. Al momento, il nome non riscalda più di tanto. Ma la porta non è stata completamente chiusa, ma potrebbe riaprirsi nel caso in cui al 30-31 agosto la coperta in difesa fosse ancora un po’ corta. Intanto, l’Inter dovrà cedere per alleggerire il bilancio e fare cassa. Sul piede di partenza c’è il solito Alexis Sanchez con cui è stato trovato un accordo sulla separazione ma il cileno ha voluto prendersi un po’ di tempo. In uscita anche i giovani Cesare Casadei, Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo e Lucien Agoumé. Quanto al giovane centrocampista italiano del 2003, ha appena cambiato agente passando a Paolo Busardò. Stallo, infine, per Milan Skriniar e Dumfries che partirebbero solo in caso di maxi offerta rispettivamente da 70 e 50 milioni.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini