Inter-Villarreal, ultimo test amichevole a -7 dall’esordio vero e proprio

Inter-Villarreal conclude la serie di amichevoli precampionato. A Pescara (ore 20.30) la squadra di Inzaghi completa la preparazione, a ben poco dall’esordio ufficiale a Lecce.

ULTIMO COLLAUDO – Inter-Villarreal vale le prove generali in vista del debutto in Serie A. Sabato prossimo non sarà più tempo di amichevoli, bensì di campionato, col Lecce che peraltro ieri ha perso in Coppa Italia col Cittadella (vedi articolo). Stasera a Pescara si dovrà necessariamente vedere qualcosa di “vero”, un test che deve valere quasi come se fosse ufficiale. Il trittico francese (Monaco, Lens e Lione) non ha portato vittorie né tantomeno la porta inviolata, con qualche gol subito di troppo, e questo è di sicuro un lato su cui Simone Inzaghi deve lavorare. Ma, con la difesa ancora da completare, era inevitabile che qualcosa di questo genere accadesse. Sistemarlo già da oggi sarebbe un buon anticipo in vista di Lecce-Inter.

CONDIZIONE DA PERFEZIONARE – È solo il 6 agosto, ancora “presto” in stagione, ma a sette giorni dal via Inter-Villarreal deve servire per sistemare chi ancora non è al 100%. Alcuni nomi sono noti: Robin Gosens e Milan Skriniar, più il primo che il secondo. Anche Stefan de Vrij però va rimesso a posto, lui che è stato di nuovo protagonista in negativo col Lione e non ha giocato l’allenamento congiunto con la Pergolettese per svolgere una seduta specifica. Poi ci sono Kristjan Asllani, chiamato a sostituire Marcelo Brozovic malconcio, e Romelu Lukaku che in genere ad agosto non è mai in formissima. Il Villarreal di Unai Emery ha fatto invece un gran precampionato: cinque vittorie e due pareggi. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Villarreal: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).