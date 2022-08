Ceccarini: «Inter, stallo sul mercato. Dumfries-Chelsea? Vero. Due profili»

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tmw, ha fatto il punto anche sul mercato dell’Inter. Al momento è in fase di stallo ma occhio alla situazione legata a Dumfries

SI LAVORA ALLE USCITE − Ceccarini aggiorna sulle prossime mosse dell’Inter: «Fase di stallo per il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro sta perfezionando la rescissione contrattuale di Sanchez ma allo stesso tempo continua a pensare alle situazioni che si potrebbero creare. Il Paris Saint Germain non si sta muovendo da tempo su Skriniar e soprattutto non ha mai rilanciato la sua offerta. C’è da registrare invece un po’ di movimento su Dumfries che piace molto al Chelsea come del resto il giovane Casadei. Se la società inglese dovesse presentarsi con un’offerta molto alta l’Inter potrebbe anche prenderla in considerazione. Nel caso di una sua partenza ci sono alcune idee. Una è Odriozola, che è rientrato al Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina. L’altra è Castagne in forza al Leicester».