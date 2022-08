Lecce, brutto colpo prima dell’Inter: eliminazione a sorpresa in Coppa Italia!

Il Lecce ha sfidato il Cittadella nel match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, perdendo 2-3 nonché un titolare (vedi articolo). I salentini, primi avversari dell’Inter in campionato, sbloccano il risultato solo nel secondo tempo con Strefezza. Match che si conclude ai supplementari con la vittoria dei veneti. Lecce già fuori!

FUORI − Il Lecce di Marco Baroni è sceso in campo in Coppa Italia contro il Cittadella nel primo impegno ufficiale della stagione. Il primo tempo non regala molte emozioni con i giallorossi costretti a rinunciare a Kastriot Dermaku dopo poco più di venti minuti per infortunio. Nel secondo tempo il Cittadella crea le sue occasioni ma è il Lecce a siglare il vantaggio al 61′ con Gabriel Strefezza su assist di Francesco Di Mariano. Gli ospiti non si danno per vinti e al 73′ agganciano il pari grazie alla rete di Asencio. I tempi regolamentari si chiudono sull’1-1 e si va dunque ai supplementari. Il Cittadella entra subito in campo trovato la rete dell’1-2 al 93′ con Mamadou Tounkara. Al minuto 100 il Cittadella va sull’1-3 sempre con Tounkara che sigla così una doppietta. I padroni di casa non crollano del tutto e al 106′ accorciano le distanze con Colombo: 2-3 alla fine del primo tempo supplementare. I veneti riescono a tenere il risultato portandosi a casa la qualificazione. Il Lecce si presenta male prima dell’Inter.