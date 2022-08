Coppa Italia, da oggi i 32esimi: partite e diretta TV. Subito il Lecce pre-Inter

Otto giorni al via della Serie A, ma per dodici squadre da oggi a lunedì è un anticipo di campionato coi trentaduesimi di Coppa Italia. Stasera gioca il Lecce, nel primo test ufficiale in vista dell’Inter sabato 13. Da adesso in poi per tutte le partite ci sarà la diretta TV sulle reti Mediaset.

COPPA ITALIA – TRENTADUESIMI DI FINALE

Cagliari-Perugia venerdì 5 agosto ore 17.45 – diretta TV 20

Udinese-Feralpisalò venerdì 5 agosto ore 18 – diretta TV Italia 1

Lecce-Cittadella venerdì 5 agosto ore 21 – diretta TV 20

Sampdoria-Reggina venerdì 5 agosto ore 21.15 – diretta TV Italia 1

Pisa-Brescia sabato 6 agosto ore 17.45 – diretta TV 20

Spezia-Como sabato 6 agosto ore 18 – diretta TV Italia 1

Empoli-SPAL sabato 6 agosto ore 21 – diretta TV 20

Torino-Palermo sabato 6 agosto ore 21.15 – diretta TV Italia 1

Venezia-Ascoli domenica 7 agosto ore 17.45 – diretta TV 20

Verona-Bari domenica 7 agosto ore 18 – diretta TV Italia 1

Salernitana-Parma domenica 7 agosto ore 21 – diretta TV 20

Monza-Frosinone domenica 7 agosto ore 21.15 – diretta TV Italia 1

Genoa-Benevento lunedì 8 agosto ore 17.45 – diretta TV 20

Modena-Sassuolo lunedì 8 agosto ore 18 – diretta TV Italia 1

Cremonese-Ternana lunedì 8 agosto ore 21 (a Ferrara) – diretta TV 20

Bologna-Cosenza lunedì 8 agosto ore 21.15 – diretta TV Italia 1

Qui il tabellone della Coppa Italia 2022-2023.