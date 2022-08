Dumfries-Chelsea via Inter, appuntamento post-Mondiale? Nuova ipotesi – CdS

Dumfries continua a essere un’opzione per il Chelsea ma forse non più una priorità. Almeno in questa finestra di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, sull’esterno destro olandese dell’Inter l’affondo inglese può arrivare anche con il posticipo di un anno

TESTA AL MONDIALE – Sfuma l’ipotesi Barcellona per Cesar Azpilicueta (vedi articolo), convinto a firmare il rinnovo con il Chelsea fino al 30 giugno 2024. Anche per questo motivo Denzel Dumfries smette di essere una priorità per la fascia destra dei Blues. Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’esterno olandese dell’Inter magari tornerà nel mirino del Chelsea tra un anno. Adesso il pensiero di Dumfries è preparare al meglio i Mondiali di Qatar 2022 con la Nazionale Olandese, quindi meglio evitare altre modifiche della routine. I prossimi tre mesi saranno ricchi di impegni per tutti i nazionali come Dumfries, che è concentrato per fare del suo meglio. Prima con l’Inter e poi con l’Olanda. La pista Chelsea può già considerarsi un’opzione per il 2023? Il tempo è della sua parte, avendo ancora appena 26 anni. E non sembra esserci tutta quella fretta di pianificare il volo Milano-Londra (senza scalo a Doha…), adesso.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti