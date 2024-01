Inter-Verona, Inzaghi rilancia Pavard: cautela con i due rientri – Sky

Simone Inzaghi ha finalmente l’imbarazzo della scelta. Ma in Inter-Verona adotterà sicuramente la linea della cautela. Possibile il ritorno dal 1′ di Benjamin Pavard.

SCELTE – Simone Inzaghi è finalmente al completo, o quasi. Ad eccezione di Juan Cuadrado e della new entry Tajon Buchanan, l’allenatore piacentino avrà a disposizione tutti i suoi giocatori per Inter-Verona. La novità più attesa era proprio il recupero di Lautaro Martinez e Federico Dimarco, costretti a fermarsi per due settimane. Nonostante il rientro fra i convocati, i due titolarissimi non partiranno sicuramente dal 1′ nel primo match dell’anno a San Siro. Inzaghi preferirà inserirli gradualmente, senza forzare il rientro in campo. Potrebbe, dunque, esserci una chance a partita in corso per i due calciatori. In Inter-Verona, molto più probabile, invece, il rilancio dall’inizio di Benjamin Pavard, che dopo il rientro dall’infortunio non ha più riavuto la maglia da titolare ma solo pochi minuti finali.

Fonte: SkySport24 – Matteo Barzaghi