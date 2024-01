Inter-Verona, San Siro inizia l’anno col botto: verso il sold-out! Le info

Sabato San Siro ospiterà la prima partita del 2024: Inter-Verona. Il club nerazzurro informa sul quasi sold-out dello stadio e sulle informazioni utili per acquistare gli ultimi tagliandi.

VERSO IL SOLD-OUT – San Siro è pronto ad accogliere in grande stile la squadra di Simone Inzaghi per la prima dell’anno. Nonostante Inter-Verona andrà in scena nel giorno dell’Epifania, ad un orario non particolarmente comodo (ore 12.30), lo stadio “Giuseppe Meazza” segna quasi il tutto esaurito. Per questo motivo il club nerazzurro, sul sito ufficiale, invita i tifosi ad affrettarsi ad acquistare gli ultimi biglietti disponibili. Inoltre, fra le informazioni riportate, c’è anche quella sull’orario di apertura dei cancelli di San Siro. In occasione di Inter-Verona le porte dello stadio apriranno alle ore 10:30, in seguito a cambiamenti per motivi di ordine pubblico.

Fonte: www.inter.it