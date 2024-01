Carboni, dopo il Monza la Serie B? Contatti con l’Inter avviati! – Sky

Dopo la conferma diretta avuta dalla nostra redazione, continuano i rumors di mercato legati a Franco Carboni. Il giovane dell’Inter, in prestito al Monza, potrebbe arrivare in Serie B.

CONTATTI – Franco Carboni, argentino classe 2003 dell’Inter, è attualmente in prestito al Monza, dove ha avuto pochissimo spazio. Il giovane, infatti, ha giocato solo una partita, in Coppa Italia, nel corso della stagione. Per questo potrebbe servirgli una nuova esperienza, che gli permetta di assaggiare maggiormente il campo. Adesso, come raccolto dalla nostra redazione, il giocatore potrebbe approdare in Serie B. La Ternana, che sarebbe interessata a Carboni, ha avviato i contatti per un eventuale trasferimento.

Fonte: Sky Sport 24 – Emanuele Baiocchini