Ciarravano: «Inter, tecnicamente la squadra migliore. Ma c’è un neo!»

Iniziano i confronti, non solo fra prima e seconda in classifica, ma anche fra l’Inter di quest’anno e il Napoli della scorsa stagione. Su questo riflette Paolo Ciarravano, nello studio di Sky Sport 24.

FIATO SUL COLLO – Paolo Ciarravano, oltre che sottolineare le differenze fra Inter e Napoli in ottica scudetto, mette in evidenza pregi e difetti della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter un po’ il fiato sul collo ce l’ha. Il Napoli, lo scorso anno, di questi tempi già non ce lo aveva più. Io credo che questo sia una stagione anomala. Perché c’è la Juventus che ha una squadra forte, anche se potrebbe magari avere qualche problema di organico in alcuni reparti, ma non gioca le Coppe. L’Inter è dotatissima dal punto di vista tecnico e credo che sia riconosciuto da tutti: per cifra tecnica è la squadra migliore del campionato. Ha però un solo punto interrogativo: ha molti giocatori avanti con gli anni. Quindi comunque Inzaghi, come avrebbe fatto chiunque al suo posto, deve gestire i doppi impegni».