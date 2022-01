Inter-Venezia, i nerazzurri non pensano al rinvio. Dzeko torna dal 1′ − Sky

È la vigilia di Inter-Venezia, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Ad Appiano Gentile non si vuole parlare di rinvio del match. Dzeko partirà titolare in attacco

ULTIME − Al momento, Inter-Venezia dovrebbe giocarsi. Bisogna però utilizzare il condizionale in attesa del nuovo giro di tamponi tra le fila venete. Come riporta Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport, i nerazzurri non vogliono pensare ad un eventuale rinvio del match. C’è, infatti, da recuperare la gara col Bologna e da affrontare un febbraio decisamente complicato. Intanto, Inzaghi pensa alla squadra da mandare in campo. Ritorneranno tutti i titolari rispetto alla gara contro l’Empoli, in primis Marcelo Brozovic. In attacco, con Correa fuori (clicca QUI per un focus), Edin Dzeko scenderà in campo dal 1′. Ballottaggio Lautaro Martinez-Alexis Sanchez.