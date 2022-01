Correa, si attendono gli esami. Comunque vada servirà la svolta

L’Inter attende con ansia gli esiti degli esami strumentali di Joaquin Correa. L’argentino, infortunatosi contro l’Empoli, oggi saprà qual è l’entità dello stop. Comunque vada però servirà che il Tucu cambi passo quando tornerà a disposizione.

RENDIMENTO – Non è di certo stata una prima parte di stagione felice e semplice per Joaquin Correa. L’argentino, arrivato per più di 30 milioni in estate dalla Lazio, era atteso come uomo in più per l’attacco nerazzurro ma i soli 4 gol (due doppiette) e i tanti stop hanno fatto storcere il naso a molti. L’ennesimo infortunio, da capire l’entità quest’oggi con gli esami, preoccupano e non poco con l’Inter che, in caso di stop lungo, potrebbe o trattenere Sensi o andare sul mercato. Comunque vada però Correa, una volta tornato a disposizione, dovrà dimostrare di poter stare all’Inter e di potersi giocare un posto da titolare.