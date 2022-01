Inter-Venezia, alla fine si gioca e va sfruttata la partita prima del derby

Inter-Venezia si giocherà, a questo punto salvo ribaltoni, alle ore 18. Al Meazza ultima prima della sosta, nonché del derby. Dopo il punto guadagnato sul Milan nella scorsa giornata serve fare un altro passo per arrivare al meglio alla stracittadina.

PRIMA DELLA SOSTA – Inter-Venezia è stata in dubbio tutto giovedì e gran parte di ieri, ma le ultime dal ritiro arancioneroverde hanno escluso (per ora) altri problemi (vedi articolo). Niente rinvio, in campo alle 18 e questa è un’ottima notizia, visto che sempre ieri il Giudice Sportivo ha stabilito che invece col Bologna dovrà esserci il recupero. Col Milan secondo a -2 e atteso domani dalla Juventus c’è la possibilità di fare l’andatura e poi vedere cosa succederà fra rossoneri e bianconeri. Alla vigilia di un’evitabilissima sosta per le nazionali l’incognita è rappresentata dai due mercoledì consecutivi ai supplementari, ma l’ostacolo è da superare per forza.

POCHI CALCOLI – L’Inter col Venezia deve far attenzione ai diffidati: Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Simone Inzaghi ha una grande cura di queste situazioni, difficile però faccia subito valutazioni dal 1′. Semmai a gara in corso, dovesse andar bene. Il Toro è comunque in ballottaggio con Alexis Sanchez, in gran forma e rilanciato. Così come Edin Dzeko deve riscattare un opaco avvio di 2022. Per il resto previsti i soliti, seppur con una coperta resa corta dall’infortunio di Joaquin Correa e dal prestito di Martin Satriano (tanto che è rimasto, per ora, pure Stefano Sensi). Nel Venezia Paolo Zanetti sarà sostituito dal suo vice Alberto Bertolini, con tanti dubbi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Venezia: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).