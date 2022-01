Inter-Venezia in bilico, cinque giocatori positivi. Anche Zanetti assente – CdS

Inter-Venezia alla fine si giocherà, la squadra è partita regolarmente per Milano, al momento sono cinque i giocatori positivi. Come riportato dal Corriere dello Sport, assente anche il tecnico Paolo Zanetti.

IN BILICO – Inter-Venezia, il numero legale al momento è raggiunto, i veneti sono partiti ieri pomeriggio per Milano. Adesso serve solo conoscere il risultato dei tamponi molecolari. Sono cinque i giocatori positivi, sul pullman che ieri è partito da Venezia c’era una squadra in piena emergenza. Contro l’Empoli non erano in campo Romero, Haps, Johnsen e Mazzocchi. La società non ha però comunicato l’identità dei giocatori contagiati, né tantomeno diramato l’elenco dei convocati. Quel che è certo è che non ci sarà il tecnico Paolo Zanetti, in panchina, al suo posto, il tandem Bertolini-Soncin a guidare la squadra.

Fonte: Corriere dello Sport