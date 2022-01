Inter-Venezia, gruppo ridotto a Milano: Zanetti fa la formazione a distanza

Inter-Venezia si giocherà domani alle ore 18, a questo punto i dubbi sono svaniti. I veneti sono a Milano e stasera si sono sottoposti a nuovi tamponi, che hanno dato esito negativo (vedi articolo). Non c’è però l’allenatore Zanetti, che farà la formazione a distanza.

NIENTE RINVIO – Ieri sembrava che Inter-Venezia non si dovesse giocare, oggi invece il rischio è rientrato. La squadra arancioneroverde è a Milano, senza l’allenatore Paolo Zanetti che sarà sostituito dal suo vice Alberto Bertolini. Il presidente Duncan Niederauer, questo pomeriggio, ha annunciato che della lista di venticinque giocatori presentata oggi sono cinque i positivi (vedi articolo). Non sono noti i nomi, domenica contro l’Empoli erano indisponibili il portiere Sergio Romero, l’attaccante Dennis Johnsen e i difensori Ridgeciano Haps e Pasquale Mazzocchi. Quest’ultimo è di sicuro fuori anche per domani: andrà alla Salernitana. In gruppo aggiunti alcuni Primavera per fare numero, andranno presumibilmente in panchina.

LE SCELTE – Non sapendo né i convocati né i positivi è difficile capire quale formazione il Venezia metterà in campo contro l’Inter. In porta, dovesse essere confermata l’assenza di Romero, andrebbe Luca Lezzerini come domenica scorsa. In difesa uno dei giocatori in ritiro è Cristian Molinaro, ma intanto è arrivato Maximilian Ullmann e può debuttare lui come terzino sinistro. Ethan Ampadu dovrebbe scalare terzino destro, con Pietro Ceccaroni e Mattia Caldara centrali di difesa. A centrocampo in quattro per tre maglie: Gianluca Busio, Domen Crnigoj, Michael Cuisance e Antonio Junior Vacca. In attacco prevista la prima da titolare per Nani (altro sicuro a disposizione), che con l’Empoli è subentrato e ha fornito l’assist per l’1-1. Con lui potrebbero esserci Mattia Aramu e Thomas Henry, o David Okereke. Questa la probabile formazione di Zanetti (rimpiazzato da Bertolini) per Inter-Venezia: Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Nani.