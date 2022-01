Inter-Venezia si gioca! Tutti negativi i giocatori ospiti in ritiro a Milano

Inter-Venezia si giocherà regolarmente domani alle 18, come da calendario. Il gruppo squadra arancioneroverde è a Milano e i tamponi svolti sono risultati tutti negativi. Lo annuncia Sportitalia.

NIENTE STOP – Inter-Venezia va avanti. Da qualche ora i veneti sono in ritiro in un albergo a Milano, con tanti assenti fra cui l’allenatore Paolo Zanetti. L’esito dei tamponi a cui il gruppo squadra si è sottoposto appena arrivati nella trasferta è risultato negativo per tutti. Lo annuncia Luca Cilli, fuori dal ritiro del Venezia. Questo fa sì che, pur con pochi giocatori e qualche Primavera aggregato, gli ospiti si presenteranno. Per l’Inter quindi niente più rischio nuovo rinvio, dopo che nel tardo pomeriggio si è saputo che bisognerà inserire quello col Bologna (vedi articolo).