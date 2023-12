Inter-Udinese 4-0, il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A

Inter-Udinese è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024.

ABBATTUTI! – Altro che corto muso! L’Inter, a differenza della Juventus, le vittorie le fa in maniera inequivocabile per confermarsi in testa alla classifica di Serie A. È 4-0 ai danni dell’Udinese e dell’invisibile Lazar Samardzic, venuto per «dare il 200%» nella “sua” partita e uscito fischiatissimo dai quasi 72.000 del Meazza. Bastano sette minuti in chiusura di primo tempo per chiudere la pratica: apre un rigore (netto e dato al VAR) di Hakan Calhanoglu, che poi serve a Federico Dimarco l’assist del raddoppio prima del tris di Marcus Thuram. La ripresa è di pura accademia ma c’è il tempo, oltre che per far rifiatare qualcuno, per il poker di rabbia del capocannoniere Lautaro Martinez. Questo il tabellino di Inter-Udinese.

INTER-UDINESE 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni (56′ Carlos Augusto); Darmian, Barella, Calhanoglu (71′ Asllani), Mkhitaryan (79′ Sensi), Dimarco (71′ Cuadrado); Thuram (56′ Arnautovic), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Frattesi, Agoumé, Stabile, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Joao Ferreira, Kabasele, Pérez; Ebosele (62′ T. Kristensen), Samardzic (62′ Lovric), Walace, Payero (86′ Zarraga), Zemura (86′ Ehizibue); Pereyra; Lucca (74′ Thauvin).

In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Quina, Kamara, Aké, Tikvic, Camara, Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Bottegoni – Di Monte; Prontera; VAR Mazzoleni; A. VAR Abbattista).

Gol: 37′ rig. Calhanoglu, 42′ Dimarco, 44′ Thuram, 84′ Lautaro Martinez.

Ammoniti: Joao Ferreira (U), Inzaghi (I, allenatore), Cioffi (U, allenatore).

Recupero: 2′ PT, 4′ ST.