Inter-Udinese, Dimarco un turbo! Calhanoglu geometra: le pagelle – CdS

L’Inter comanda sotto tutti i punti di vista la sfida casalinga vinta 4-0 contro l’Udinese. Ovviamente nessuna insufficienza tra le pagelle questa mattina del Corriere dello Sport, solo voti alti a partire da Federico Dimarco, considerato il migliore in campo della partita. Hakan Calhanoglu ancora in gol, tutto parte da lui, ma la squadra è tutta da premiare.

DIFESA MONUMENTALE – L’Inter vince e domina contro l’Udinese, conquistando i tre punti in casa dopo il 4-0 contro i bianconeri e anche il primo posto in classifica. Simone Inzaghi ritrova Alessandro Bastoni (voto 7) titolare dopo quasi un mese, e a sinistra fa quello che vuole. Ma è tutta la difesa che rischia pochissimo e partecipa alle azioni offensive, compreso Yann Bisseck alla prima da titolare in campionato, totalmente diverso da quello visto in Champions League nel primo tempo contro il Benfica, voto 6,5 per lui. Francesco Acerbi guida la difesa tornando a giocare al centro e in un’occasione richiama l’attenzione della squadra da vero leader, un muro su Pereyra: voto 6,5.

DAL CENTROCAMPO IN SÙ – Tutta la squadra sa alla perfezione quello che deve fare, soprattutto il centrocampo. Con Nicolò Barella che non si ferma mai (voto 7). Non dà mai punti di riferimento a recupera tanti palloni. Mette il turbo anche Federico Dimarco sulla fascia sinistra (il migliore in campo), pennella tanti cross all’interno dell’area. Torna a segnare un gol e partecipa all’azione del rigore, per lui 8 pieno in pagella. Non è da meno Hakan Calhanoglu che anche questa volta non solo segna. Ma fa letteralmente tutto: recupera palloni, imposta, compiti da regista ripetendo quanto di buono fatto a Napoli. Chirurgico dal dischetto, realizza anche l’assist per Dimarco da vero geometra: voto 7,5. Anche l’attacco gira alla perfezione, con Marcus Thuram che si fa sentire subito dopo due minuti. È tra i protagonisti grazie a un suo gol (voto 7). Mette la firma anche Lautaro Martinez, che cerca e trova il gol a San Siro (letteralmente), dopo aver colpito un palo: voto 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona