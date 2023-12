Giaccherini: «Inter, ora serve il primo posto in Champions League»

Dopo la netta vittoria per 4-0 contro l’Udinese, l’Inter deve pensare alla partita di martedì sera in Champions League contro la Real Sociedad, secondo Emanuele Giaccherini che ha parlato a DAZN.

GIRONE – Dopo aver sorpassato ancora una volta la Juventus in classifica, avendo battuto l’Udinese per 4-0, l’Inter si proietta alla partita di martedì contro la Real Sociedad: «In Champions League si parla sempre dei momenti. Arrivi a febbraio e marzo a giocarti gli ottavi di finale e dipende sempre dal momento di forma in cui ritrovi la squadra avversaria. Mi sembra ovvio che passare il girone al primo posto ti apra le porte per avere dei sorteggi più abbordabili e, automaticamente, stare leggermente più sereni sul campionato. Con una squadra che ti sta in pressione come la Juventus e senza coppe europee, è importante avere più tranquillità in Europa».