Inter-Torino, un solo assente in allenamento! Dubbio Calhanoglu – Sky

Inter-Torino è la partita che andrà in scena domani a San Siro alle ore 18.00, valevole per la sesta giornata di campionato. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi ha un dubbio a centrocampo

DUBBIO – Inter-Torino è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 18.00. Secondo le ultime di Andrea Paventi, Simone Inzaghi ha un dubbio in mezzo al campo mentre avanza la candidatura di Matteo Darmian dal 1′: «Tutti presenti in allenamento, tranne Lukaku. Intanto domani c’è il Torino, una partita complicata per la quale le scelte saranno importanti: si rivedranno de Vrij, Barella e Handanovic dal 1′. Dubbio Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo con Brozovic sicuro di una maglia da titolare mentre Darmian dovrebbe vincere il ballottaggio sulla corsia destra».