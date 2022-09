Ex di Inter-Torino: da D’Ambrosio a Lazaro, tutti i legami in fascia

Domani sera si gioca Inter-Torino (ore 18.00), sesta giornata della Serie A 2022/23. E per tre giocatori vi sarà un incrocio col passato sul campo dello Stadio Giuseppe Meazza.

INCROCI ESTERNI – Inter-Torino sarà una gara che si giocherà sulle fasce. E non solo per motivi puramente tattici. Le due squadre hanno infatti tre giocatori in comune, e tutti hanno la corsia esterna come zona preferita del campo. Principalmente quella destra, ma anche la duttilità è un elemento che accomuna abbastanza questi giocatori. O almeno due su tre.

Inter-Torino, la gara di Danilo D’Ambrosio (e non solo)

FEDELISSIMO – Quella nerazzurra e quella granata sono le maglie che rappresentano la carriera di Danilo D’Ambrosio. Che non più tardi di di due giorni fa ha pure indossato la fascia di capitano dell’Inter, nell’esordio stagionale in Champions League. Il 34enne di Caivano si affaccia nel calcio che conta proprio con la maglia del Torino, dove arriva a gennaio 2010. Nell’arco di tre stagioni passa dalla Serie B alla Serie A, diventando rapidamente un pilastro dei granata. Poi, a gennaio 2014, arriva la chiamata da Milano. Walter Mazzarri lo vuole fortemente all’Inter, e D’Ambrosio non ci pensa due volte. Il resto è storia.

DALL’ALTRA PARTE – Assieme a D’Ambrosio in granata c’era un altro giocatore oggi nerazzurro. Sempre esterno, ma dall’altra parte. Si tratta ovviamente di Matteo Darmian. Che con la maglia del Torino scrive un pezzo di storia recente. Nell’ultima stagione (2014/15), si toglie infatti due sfizi. Segnare il gol decisivo nella vittoria di Europa League in casa dell’Athletic Bilbao, facendo diventare così il Torino la prima squadra italiana ad espugnare il San Mamès. E poi segnare nel derby con la Juventus, ottenendo così una vittoria che mancava da 20 anni. Sarà la migliore stagione in carriera – ad oggi – per il 36 nerazzurro, che proprio nell’estate 2015 riceverà addirittura la chiamata del Manchester United.

SPERANZA – Arriviamo infine all’ultimo giocatore ad aver indossato le maglie di Inter e Torino. Che, a differenza di D’Ambrosio e Darmian, ha compiuto il percorso inverso. Parliamo di Valentino Lazaro, che oggi è in forza nella rosa di Ivan Juric. L’austriaco è ancora di proprietà dell’Inter, ma il suo trascorso in nerazzurro è sempre più nebuloso. Appena 11 presenze per lui a Milano, risalenti tutte al primo semestre della stagione 2019/20. Poi, dal gennaio 2020, inizia per lui un grande tour dell’Europa. Prima al Newcastle, poi al Borussia Monchengladbach e Benfica, infine il Torino. Dove sta trovando molti minuti da titolare, complice l’infortunio di Wilfried Singo. E con ogni probabilità partirà dal 1′ anche domani, contro la sua (ex) squadra.

Inter: gli ex granata

Danilo D’Ambrosio (D) – 122 presenze, 10 gol

Matteo Darmian (D) – 151 presenze, 6 gol

Torino: gli ex nerazzurri

Valentino Lazaro (C) – 11 presenze, 0 gol