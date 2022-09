Onana-Handanovic, qual è la verità sull’alternanza? La risposta a breve!

Onana e Handanovic sono i protagonisti di un dualismo in casa Inter che ancora fatica a trovare una soluzione, soprattutto dopo la titolarità del camerunense in Champions League contro il Bayern Monaco. Con il Torino infatti tra i pali tornerà lo sloveno. Qual è la verità? La risposta potrebbe arrivare la prossima settimana

NO CONSENSI – André Onana e Samir Handanovic si passeranno il testimone domani in Inter-Torino. Il camerunense, titolare con il Bayern Monaco in Champions League, torna a sedersi in panchina mentre Samir Handanovic difenderà la porta nerazzurra contro i granata. Una scelta che non trova molti consensi, soprattutto alla luce della prestazione positiva di Onana in Europa che meriterebbe quantomeno una conferma in campionato. Così non sarà.

ENIGMA – A questo punto la domanda sorge spontanea: esiste davvero un’alternanza tra Onana e Handanovic? Allo stato attuale delle cose la risposta è incerta dato che fino al Bayern Monaco l’ex Ajax non si era mai visto. La verità potrebbe emergere prestissimo, ovvero martedì 13 settembre in occasione di Viktoria Plzen-Inter: se ci sarà nuovamente Onana, vorrà dire che potrebbe essere lui il portiere di Coppa con Handanovic fisso in campionato. Se così non sarà, l’enigma continuerà ad esistere.