Inter-Torino, Juric recupera due titolari! Scelta fatta in attacco – SM

Inter-Torino andrà in scena sabato alle 18. Buone notizie per Juric: due titolari verso il recupero. Le ultime da SportMediaset

RECUPERO – Inter e Torino si sfideranno sabato alle 18 nella splendida cornice di San Siro. I granata, reduci dalla vittoria sul Lecce, vogliono continuare a stupire. Per la sfida di sabato Juric, secondo SportMediaset, potrebbe recuperare due titolari: Singo e Schuurs sono sulla via del recupero e dovrebbero figurare fra i convocati. Davanti a Milinkovic-Savic, quindi, ci sarà l’olandese con Rodriguez e Djidji a completare il reparto difensivo. A centrocampo Linetty e Lukic in mezzo, con Vojvoda a sinistra e Aina a destra. A supporto dell’unica punta Sanabria, al rientro dal 1′, ci saranno Vlasic e Radonjic.

Fonte: Sportmediaset.it