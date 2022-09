VIDEO – Le parate di Onana non bastano: gol e highlights di Inter-Bayern Monaco

L’Inter debutta nel Gruppo C di UEFA Champions League con una sconfitta purtroppo senza appelli. Lo 0-2 di San Siro in favore del Bayern Monaco è netto, come dimostrato dalle parate dell’esordiente André Onana e dal relax del collega Manuel Neuer nella porta tedesca. Buona la prova del numero 24 nerazzurro, anche se al 65′ rischia una frittata e il palo lo salva. Di seguito il video con i gol e gli highlights di Inter-Bayern Monaco commentati da Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).