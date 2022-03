Inter, svelata la maglia per il derby: le immagini dallo spogliatoio

Sono arrivate le prime immagini dallo spogliatoio dell’Inter in vista del derby di questa sera contro il Milan. Svelata la maglia con cui la squadra di Simone Inzaghi disputerà la sfida.

MAGLIA SVELATA – Mentre scorrono i minuti in vista del derby Milan-Inter di questa sera, dallo spogliatoio nerazzurro di San Siro sono arrivate le prime immagini. Che svelano la maglia con cui la squadra scenderà in campo per disputare la semifinale d’andata di Coppa Italia.

“Stasera in campo per il derby con i nostri colori“. Spicca, tra le maglie nerazzurre, quella di Robin Gosens per la prima volta tra i convocati di Simone Inzaghi.