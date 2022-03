Marani: «Inter mi sorprende più del Milan. Inzaghi e Conte, differenza»

Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della Coppa Italia in vista del derby tra Milan e Inter di questa sera, oltre a sottolineare l’impatto di Simone Inzaghi e dell’addio di Antonio Conte dello scorso anno.

DIFFICOLTÀ – Così Matteo Marani sulle difficoltà di Inter e Milan: «L’obiettivo in sé e per sé è importante. Il momento è molto difficile per entrambe per ragioni soprattutto fisiche. L’Inter ha vinto una delle ultime sei di campionato, contro il Venezia e ci ricordiamo tutti come. Nel derby è stata in vantaggio, se avesse vinto la partita forse avrebbe trovato l’ultima spinta prima che arrivasse la reazione del Milan. Anche i rossoneri non stanno benissimo».

IMPATTO – Matteo Marani ha poi sottolineato gli impatti degli addii, specialmente quello di Antonio Conte: «Mi sorprende di più la difficoltà dell’Inter che non quella dei rossoneri. Sembrava una macchina che però è calata. I cambi non sono stati all’altezza, ma soprattutto ci rendiamo conto oggi dell’impatto delle cessioni di Hakimi e di Lukaku, oltre all’addio di Conte. Inzaghi sta facendo benissimo, ma Antonio è un numero uno nel girare la stagione nel momento decisivo. Nel punto in cui Conte decollava, ora Inzaghi sta faticando».