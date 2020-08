Inter-Shakhtar Donetsk, pochi dubbi di formazione per Castro: uno nuovo

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà domani alle ore 21 come seconda semifinale di Europa League. A Dusseldorf si cerca la rivale del Siviglia e il tecnico degli ucraini, Luis Castro, non dovrebbe fare troppe sorprese di formazione.

NOVITÀ MINIME – Se per Inter-Shakhtar Donetsk la formazione di Antonio Conte dovrebbe essere la stessa delle ultime tre partite Luis Castro una modifica è pronto a farla. Davit Khocholava, espulso contro il Wolfsburg, ha scontato la squalifica nel quarto col Basilea ed è di nuovo a disposizione. Prenderà il posto di Valeriy Bondar, che martedì scorso ha fatto il suo esordio in Europa League. All’allenamento di rifinitura di oggi, durato un’ora, hanno partecipato tutti i giocatori: nessun problema quindi per lo Shakhtar Donetsk. Contro l’Inter l’unico vero dubbio è legato allo schieramento, 4-2-3-1 o 4-1-4-1 in base alla posizione di Marcos Antonio. Quest’ultimo è uno dei sei brasiliani destinati a essere titolari, con lui il terzino destro Dodo e poi il poker offensivo che l’Inter deve arginare al meglio: Marlos a destra, Alan Patrick centrale, Taison a sinistra e Junior Moraes centravanti. Questa la probabile formazione di Luis Castro per Inter-Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.