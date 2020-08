Di Marzio: “Messi a cena con l’entourage, aspetta rivoluzione Barcellona”

Messi via dal Barcellona è la bomba lanciata questa sera da Esporte Interativo in Brasile. Dalla Spagna, ovviamente, smentiscono ma intanto è ormai fatta per l’esonero del tecnico Setién. Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona per “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, parla della situazione dell’argentino, più volte accostato all’Inter in caso di clamoroso addio.

VA VIA O NO? – La serata di oggi ha visto le prime voci “pesanti” su un addio di Lionel Messi al Barcellona, senza citare l’Inter o altre squadre (vedi articolo). Gianluca Di Marzio riassume la situazione: «Sono state smentite poi in serata dai quotidiani più vicini al Barcellona, quindi Mundo Deportivo e Sport. Hanno riferito le smentite della società, su indiscrezioni arrivati nel pomeriggio da molte fonti. Io so che Messi questa sera è a cena col suo entourage, stava aspettando notizie dalla mattinata di domani sul nome dell’allenatore. Evidentemente Messi ha chiesto chiarezza, sappiamo che i rapporti coi dirigenti erano pessimi. Non potevano nemmeno entrare negli spogliatoi, c’era una barriera molto forte. Pretende dei cambiamenti, che poi possa lasciare non sono nella testa di Messi e non posso confermare. Domani sarà una giornata decisiva per capire che tipo di rivoluzione vuole fare il Barcellona».