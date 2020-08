Shakhtar Donetsk, parla il CEO: “Inter, nostro calcio più bello! Assicuro che…”

Palkin – CEO dello Shakhtar Donetsk -, intervistato dal sito ufficiale della sua società, parla a ormai poche ore dalla semifinale di Europa League contro l’Inter. La convinzione della compagine ucraina è di avere un vantaggio rispetto ai nerazzurri

NIENTE PAURA – Il CEO Sergei Palkin assicura che lo Shakhtar Donetsk non teme l’Inter: «La nostra squadra è di ottimo umore. Ho parlato con alcuni giocatori: vogliono che la partita inizi il prima possibile! Se fosse stato detto loro di giocare ora, sarebbero scesi in campo e lo avrebbero fatto. L’atmosfera è eccellente. Fantastico! Non vediamo l’ora che arrivi la partita. Siamo tranquilli. Tutte le squadre che sono arrivate in semifinale di Europa League sono forti. Dobbiamo affrontare una partita difficile. Ma assicuro che sarà difficile sia per noi sia per l’Inter. Detto questo, penso che lo Shakhtar mostri un calcio più bello e offensivo rispetto all’Inter. Per quanto mi riguarda, questo sembra essere il nostro vantaggio». Questo il commento del CEO Palkin a ridosso di Inter-Shakhtar Donetsk.

Fonte: Shakhtar.com