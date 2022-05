Inter, senza Bastoni (al momento) torna il solito ballottaggio in difesa – TS

L’Inter spera di recuperare Alessandro Bastoni per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoSport, però, qualora non dovesse recuperare, in difesa ci sarà il solito ballottaggio.

IN DIFESA – Alessandro Bastoni ha lavorato a parte sul campo anche ieri, ma la seduta personalizzata è stata proficua, con i carichi aumentati e possibile allenamento di gruppo già nella giornata di oggi. Simone Inzaghi incrocia le dita e spera in un suo recupero in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. In ogni caso, qualora Bastoni non dovesse farcela per partire da titolare, nel centro-sinistra pronto il solito ballottaggio tra Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio, che completeranno il reparto con Milan Skriniar e Stefan de Vrij.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini e Marina Salvetti

