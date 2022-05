Juventus-Inter, sold out all’Olimpico per la Coppa Italia più ricca di sempre – CdS

Juventus-Inter si sfideranno mercoledì 11 maggio alle 21 per la finale di Coppa Italia più ricca di sempre. Pochi biglietti a disposizione, ma secondo TuttoSport lo stadio Olimpico di Roma sarà sold out.

LA FINALE – Juventus e Inter si giocheranno tutto in finale di Coppa Italia, con il tutto esaurito allo stadio Olimpico di Roma. Restano da piazzare ancora poche decine di biglietti, che verranno polverizzate nelle prossime ore. Circa 67mila spettatori per la finale di Coppa Italia più ricca di sempre, con un premio complessivo sino a 12 milioni di euro per il vincitore, e probabile record d’incasso: quasi 4,5 milioni di euro, superando i 4,1 raggiunto a San Siro per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan lo scorso 19 aprile. Gli ultras dell’Inter troveranno posto in Curva Nord. La Sud sarà destinata ai bianconeri.

IN SOLDI – La vincente della finale percepirà un assegno da 4,5 milioni oltre a garantirsene altri 3 in automatico per la qualificazione alla Supercoppa italiana. Alla perdente ne andranno 2. Balleranno dunque 5,5 milioni in relazione al risultato. E altri 2 circa sono garantiti, in egual misura (45% a club) per la ripartizione dell’incasso, dedotto il 10% di quota Lega. Una torta da circa 12 milioni complessivi.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

