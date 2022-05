Maldini: «Ora tutto nelle nostre mani ma con l’Atalanta non sarà facile»

Maldini nel commentare la vittoria contro il Verona, su Milan TV ha parlato delle ultime sfide di campionato e in particolare quella contro l’Atalanta in vista della lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Paolo Maldini dopo Verona-Milan parla della prossima sfida di campionato: «Scudetto? La cosa bella è che è nelle nostre mani, le prossime partite non saranno facili. Abbiamo visto l’Atalanta che è una squadra ancora viva che gioca in Europa, piena di giocatori di altissimo livello. Giochiamo a San Siro, sicuramente stadio pieno, grande pressione per noi ma la gestiremo molto bene».