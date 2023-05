Inter-Sassuolo 1-0 al 45′, Lukaku sfonda la porta e si fa un regalo!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Sassuolo, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

DOPPIO GOL ANNULLATO – Parte malissimo la gara per l’Inter, che per 10 minuti subisce gli assalti del Sassuolo fino alla rete dello 0-1 che arriva proprio al 10′: palla che viaggia dalla destra alla sinistra fino a Laurienté, palla morbida in mezzo per Berardi che si presenta tutto solo davanti a Samir Handanovic e mette in porta lo 0-1. Rete però annullata dopo un check al VAR per posizione di fuorigioco. Lo stesso accade pochi minuti dopo, quando a segnare è Joaquin Correa che beffa Consigli, ma anche qui niente da fare per posizione di offside di Federico Dimarco.

VANTAGGIO – Nel finale di primo tempo sono tante le emozioni, con il Sassuolo che va a un passo dalla rete quando Berardi scappa via alla difesa e mette in mezzo per Frattesi, la cui conclusione viene parata prontamente da Handanovic. Poco dopo, al 41′, arriva finalmente il vantaggio per l’Inter. Lukaku stoppa palla spalle alla porta, vince il contrasto con Tressoldi e lascia partire un vero e proprio siluro all’incrocio, regalandosi una rete fantastica nel giorno del suo trentesimo compleanno. Finisce così sull’1-0 il primo tempo della gara.

INTER-SASSUOLO 1-0

Lukaku al 41′