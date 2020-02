Inter-Sampdoria, blucerchiati rientrati a Genova dopo rinvio per...

Inter-Sampdoria, blucerchiati rientrati a Genova dopo rinvio per Coronavirus

Inter-Sampdoria è stata rinviata a data da destinarsi per l’allarme Coronavirus (vedi articolo). I blucerchiati di Ranieri hanno fatto rientro a Genova. Di seguito quanto riportato dal “Corriere dello Sport”

RIENTRO – “La Sampdoria è ripartita questa mattina intorno alle 10.00 dal ritiro di Milano dove si trovava in vista del match di questa sera a San Siro con l’Inter poi rinviato per l’emergenza Coronavirus. Soltanto nella tardissima serata di ieri i blucerchiati hanno ricevuto la notizia del rinvio. La squadra di Claudio Ranieri è arrivata poi nel quartier generale di Bogliasco per una sgambata iniziata poco dopo le 12.30″.

