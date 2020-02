Icardi, nuova frattura con Paris Saint-Germain! Furia con Tuchel: i dettagli

Icardi ai ferri corti con il Paris Saint-Germain (vedi articolo). Secondo quanto riportato da as.com, che cita SoccerLink, l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter avrebbe avuto una veemente reazione dopo l’esclusione dalla sfida di Champions Laegue contro il Borussia Dortmund. Futuro a Parigi a forte rischio. Di seguito tutti i dettagli

FRATTURA – Mauro Icardi, dopo aver fatto infuriare il Paris Saint-Germain in seguito alla festa di compleanno condivisa con Edinson Cavani ed Angel Di Maria, è protagonista di un nuovo caso. L’argentino, dopo l’esclusione di Thomas Tuchel dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, pare abbia avuto una reazione aggressiva all’interno dello spogliatoio. Rabbia che lo avrebbe portato a scaraventare sul pavimento alcune sedie per poi chiudersi in un mutismo glaciale fino al ritorno a Parigi. Il futuro in Francia dell’attaccante di proprietà dell’Inter è a forte rischio, con la Juventus pronta ad affondare (QUI le parole di Wanda Nara).

